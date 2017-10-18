Названа стоимость строительства моста через реку Самур

2017-10-18 16:10 | www.oxu.az | 3

"Стоимость строительства моста через реку Самур составляет 1,2 млрд рублей (35,640 млн манатов)".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил директор филиала управления дорог компании «Каспий» по Дагестану Магомедрасул Омаров.

«Его возведение будет профинансировано Россией и Азербайджаном из расчета пятьдесят на пятьдесят», - сказал Омаров.

Отметим, что сегодня на границе Азербайджан-Россия состоялась церемония закладки фундамента моста через реку Самур. С азербайджанской стороны на церемонии участвовала делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, с российской стороны - делегация во главе с министром транспорта Максимом Соколовым. Церемония закладки фундамента состоялась на таможенно-пропускном пункте «Самур» на территории Азербайджана и пропускном пункте «Яраг-Казмаляр» Магеррамкентского района на территории Дагестана.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.

Э.А.

