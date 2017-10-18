Обнародована статистика материнской смертности в Азербайджане

2017-10-18 16:18 | www.oxu.az | 4

«За 9 месяцев этого года в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года роста материнской смертности не наблюдалось».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявила председатель комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По ее словам, количество инцидентов осталось таким же, как и в соответствующий период:

«Надеемся, что до конца года количество материнских смертей будет меньше по сравнению с прошлым годом».

Главный акушер-гинеколог отметила, что за 9 месяцев текущего года в стране в целом было зарегистрировано 17 случаев материнской смертности.

Э.А.

