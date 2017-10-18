Молодежь «Карабаха» разгромлена «Атлетико»

2017-10-18 16:23 | www.oxu.az | 4

Сегодня команда U-19 азербайджанского футбольного клуба «Карабах» провела третий матч в рамках Юношеской Лиги УЕФА.

Как передает Oxu.Az, агдамский клуб принимал в родных стенах испанский «Атлетико».

КАРАБАХ U-19 (Азербайджан) – АТЛЕТИКО U-19 (Испания) - 1:5 (1:3)

Исаак, 8 (0:1), Деда, 18 (1:1), Клементе, 37 (1:2), Мойя, 44 (1:3), Пуньяль, 69 (1:4), Салидо, 88 (1:5)

«Карабах»: Мамед Гусейнов, Туран Манафов, Сулейман Ахмедов, Ярослав Деда, Оливер Стойменовски, Заур Фарзалиев (к), Аскер Гусейнов, Ибрагим Алиев (Давуд Махмудов, 82), Эльчин Асадов, Пилага Мехтиев, Мисир Рустамов (Али Алиев, 68).

«Атлетико»: Алекс дос Сантос, Карлос Исаак, Фернандо Гастаньяга, Айтор Пуньяль (к), Франсиско Монтеро, Саломон (Энди, 61), Тони Мойя, Джованни Наварро (Альберто Салидо, 77), Оскар Клементе (Хоакин Муньос, 46), Хуан Агуэро, Адриан Феррерос.

Желтая карточка: Манафов.

Ранее «Карабах» проиграл в гостях «Челси» (0:5) и уступил дома «Роме» (0:3).

С.Б.

