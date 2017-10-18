Соболезнования Трампа вдове убитого солдата возмутили американцев

2017-10-18 16:26 | www.oxu.az | 3

Слова президента США Дональда Трампа, которые он произнес во время телефонного разговора с вдовой убитого солдата, возмутили многих американцев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The New York Post.

Звонок в доме погибшего сержанта Дэвида Джонсона раздался во вторник, 17 октября. Президент говорил с его вдовой. Беседа длилась пять минут, и глава государства сказал в том числе следующее: «Он знал, на что шел. Но все равно, когда происходит такое, очень больно».

«Они были шокированы. Это все равно что сказать: "Ты подписался, не хотел бы умирать, не подписывался бы". Я хотела обругать его, попросила у семьи дать мне трубку, но они отказались», - рассказала конгрессмен-демократ Фредерика Уилсон. В Белом доме заявили, что содержание бесед главы государства и членов семей погибших солдат не подлежит огласке.

Джонсон погиб в Нигере 5 октября. Тогда на отряд напали, предположительно, боевики ячейки террористической группировки «Аль-Каида», действующей в Нигере и Мали.

Н.О.