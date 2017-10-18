В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок

2017-10-18 16:30 | www.oxu.az | 3

МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из 370 геев и лесбиянок, проживающих в стране.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал CA-news.

Отмечается, что перепись представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств проходила в рамках операций с кодовыми названиями «Нравственность» и «Чистка». В перечне 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 женщин-лесбиянок. О предпочтениях еще троих человек неизвестно.

«Принадлежность этих людей к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный учет», - говорится в сообщении.

На условиях анонимности один из сотрудников правоохранительных органов сообщил, что геи и лесбиянки поставлены на учет из-за того, что они, также «как и проститутки, подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией и входят в группу уязвимых слоев населения в связи с частой сменой партнеров».

Таджикистан декриминализовал гомосексуальные отношения в 1998 году, отменив закон советской эпохи. Отношение к сексуальным меньшинствам с тех пор практически не изменилось. В мае 2015 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, что «по приблизительным данным число мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в Таджикистане составляет 30 тысяч». В МВД страны опровергли эти данные.

Н.О.