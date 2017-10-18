Путин и Нетаньяху обсудили Сирию

2017-10-18 16:35 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, вокруг иранской ядерной программы и итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака, сообщает Оxu.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования в Сирии, ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы, а также итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрены вопросы российско-израильского сотрудничества в контексте договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Сочи 23 августа 2017 года.



Н.Г.