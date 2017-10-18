В ходе столкновений в Киеве задержали 11 человек

2017-10-18 20:17 | www.apa.az | 4

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе столкновений на акции протеста у здания Верховной рады в Киеве.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, их доставили в Печерское районное управление полиции Киева, сообщили в полиции.

На данный момент неизвестно, какое именно правонарушение инкриминируется задержанным лицам.

Спецназ Украины предпринял в среду вечером попытку штурмом взять палаточный городок у Верховной рады. Силовики применили слезоточивый газ. В результате несколько человек пострадали, в том числе депутат от партии "Самопомощь" Егор Соболев.