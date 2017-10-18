В Баку грузинка обокрала итальянца

2017-10-18 16:40 | www.oxu.az | 3

В Баку обокрали гражданина Италии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 61-летний сотрудник одной из строительных компаний Ренато Зорзе в своем заявлении полиции написал, что несколько дней назад он познакомился с женщиной, которую затем пригласил к себе домой. Здесь женщине удалось похитить из кармана итальянца банковскую карту с 12 тысячью манатами на счету.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать гражданку Грузии Лию Никобадзе, а также ее знакомого Эльшада Арабова.

Расследование продолжается.

С.Б.

