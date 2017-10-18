Премьер Испании призвал лидера Каталонии действовать разумно

2017-10-18 16:45 | www.oxu.az | 1

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал лидера Каталонии Карлеса Пучдемонта действовать разумно, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Я прошу Пучдемонта действовать разумно и сбалансированно, с учетом интересов всех граждан», - отметил он.

Отметим, что завтра 19 октября истекает срок, который Мадрид дал Каталонии, чтобы отказаться от независимости. В случае если лидер Каталонии откажется заявить об этом или же объявит о независимости, Мадрид намерен рассмотреть возможность жестких меры, в их числе введение прямого управления Каталонией.

Н.О.