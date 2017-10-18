Иран не планирует выходить из ядерной сделки

2017-10-18 16:52 | www.oxu.az | 3

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил в среду намерение Тегерана сохранить ядерную сделку с ведущими мировыми державами.

При этом Хаменеи предупредил, что если США разорвут ее, то "Иран разрежет ее на мелкие кусочки", сообщает Оxu.Az о ссылкой на ТАСС.

Руководитель ИРИ также подчеркнул, что для Тегерана неприемлемо давление со стороны Европы в отношении его региональной политики и ракетной программы.

"Для Ирана неприемлемы европейское вмешательство в ракетную программу Ирана и нашу политику в регионе, следование европейцами американской политики запугивания", - сказал Хаменеи.

Н.Г.