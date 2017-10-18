В Осетии задержана азербайджанка

2017-10-18 16:58 | www.oxu.az | 4

В Северной Осетии задержали «женщину с чужим лицом», сообщает Оxu.Az со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по РСО-Алания.

Иностранка пыталась во что бы то ни стало проникнуть на территорию РФ.

Для этого она воспользовалась «липовыми» документами. Но обмануть пограничников на КПП «Верхний Ларс» ей не удалось.

Когда проверяющие изучали ее паспорт, женщина заметно нервничала. Это вызвало большие подозрения у пограничников.

При более детальном изучении обнаружилось, что документы поддельные, хотя и изготовлены они были профессионалом.

Женщина, которая представилась гражданкой Азербайджана, не смогла ничего вразумительно пояснить насчет целей такого перевоплощения.

В настоящее время правоохранители ее задержали и пытаются установить личность нарушительницы.

Возможна, она причастна к совершению преступлений. Также ищут тех, кто заботливо помог женщине в изготовлении фальшивого паспорта.

Н.Г.