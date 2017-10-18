Президент Ильхам Алиев: “Мы должны делать все для того, чтобы через наши границы не проникали опасные элементы” - ОБНОВЛЕНО

2017-10-18 21:16 | www.apa.az | 4

“Недавно в Сочи был проведен очередной саммит СНГ. Азербайджан активно участвовал в этом мероприятии, и, в целом, на пространстве СНГ мы активно участвуем во многих важных делах. Конечно же, вопросы укрепления безопасности, укрепления охраны границ для всех наших стран представляют большую важность, это основа безопасности наших стран и народов”.

Как сообщает АПА, об этом в среду сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с участниками 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

Глава государства отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию инфраструктуры погранслужбы, в целом, развитию погранслужбы, многое сделано за последние годы в плане укрепления границ, обеспечения современным оборудованием. Эта сфера, конечно же, является одной важных сфер в деле укрепления безопасности.

«Риски, к сожалению, растут и в тех регионах, где расположены наши страны, в целом, в мире. Поэтому, конечно же, координация усилий, обмен информацией и совместная борьба против опасных проявлений - это гарантия нашей безопасности. В Азербайджане ситуация стабильная, страна успешно развивается, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует. Поэтому, конечно же, мы должны делать все для того, чтобы через нашу границу не проникали опасные элементы, и в координации с соседями, конечно же, и со странами СНГ мы обеспечиваем это», сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в сегодняшней повестке дня вопросы борьбы с международным терроризмом занимают главенствующее место: “Практически на всех международных саммитах эта темы сегодня наиболее актуальная - борьба с экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком. Все это современные угрозы и вызовы, на которые наши страны, естественно, должны адекватно отвечать. Я рад, что на пространстве СНГ, в целом, ситуация достаточно стабильная. Особенно в сегодняшнем мире, когда во многих регионах происходят очень тревожные процессы – дестабилизация, внутренние конфликты, войны, кровавые столкновения. Поэтому, конечно же, мы должны и дальше укреплять безопасность наших стран и способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами, в том числе в сфере, которую вы возглавляете, еще больше укреплялось. Я уверен, что Совет командующих будет проведен на высоком уровне, и вопросы, которые будут обсуждаться, будут вести к дальнейшему укреплению безопасности наших стран, укреплению охраны границ”.

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации – руководитель Пограничной службы ФСБ России, председатель Совета командующих погранвойсками СНГ Владимир Кулишов вручил главе государства памятную медаль, посвященную 25-летию создания Совета командующих пограничными войсками СНГ, и подарки.

В заключение была сделана фотография на память.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ, которое пройдет в Баку.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба президента.