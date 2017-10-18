2017-10-18 21:58 | www.apa.az | 3
Сегодня в рамках группового этапа Лиги чемпионов агдамский «Карабах» провел очередной матч.
Как сообщает АПА, чемпион Азербайджана на столичном Олимпийском Стадионе принимал мадридский «Атлетико».
Матч завершился нулевой ничьей. На 75-й минуте с поля был удален футболист "Карабаха" Дино Ндлову. Несмотря на это, агдамский клуб удержал ничью.
Таким образом, “Карабах” завоевал первое очко в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
“Карабах” (Азербайджан) – “Атлетико” (Испания) - 0:0
Баку.
Олимпийский стадион.
Главный судья – Рудди Буке (Франция).