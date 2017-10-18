Собчак готова снять свою кандидатуру в пользу Навального на президентских выборах

2017-10-18 22:32 | www.apa.az | 4

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своём участии в выборах президента России в 2018 году, заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального.

Как передает АПА, об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь».

«Если так получится, что Навального зарегистрируют на выборах, то я готова обсуждать с ним возможные варианты событий, в том числе снятие моей кандидатуры», - сказала Собчак.

Она также сообщила, что будет требовать допустить А. Навального к участию в выборах президента РФ 2018.