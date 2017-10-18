Диего Симеоне: “Не смогли воплотить в голы свои моменты”

2017-10-18 22:54 | www.apa.az | 4

«Неожиданно получилось».

Как передает АПА-Спорт, об этом сказал главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после матча против агдамского «Карабаха» в Баку.

Отметив игру голкипера агдамцев Ибрахима Шехича, Симеоне сказал, что «Карабах» хорошо использовал бреши в обороне его команды.

«Карабах» довольно опасно переходит из обороны в атаку. Мы не смогли воплотить в голы свои моменты в первом тайме, и это довлело над нами уже во второй половине игры», сказал наставник «Атлетико».