Гурбан Гурбанов: Судья принял неверное решение касательно Ндлову

2017-10-19 00:16 | www.oxu.az | 4

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после матча 3-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу против испанского "Атлетико" в Баку (0:0) провел пресс-конференцию.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Поздравляю всех своих футболистов. Заработали первое очко. Было очень сложно. Много трудились. В конце нашли силы, которых уже почти не осталось. Спасибо болельщикам за поддержку. Они до конца были с нами. Мы добыли важное очко. Это будет полезно для нашей команды", - заявил Гурбанов.

- Почему до этого так не играли?

- В начале пути всегда волнения бывает больше. Если мы сыграли вничью, это не значит, что все сегодня получалось. Были недостатки. Позволили сопернику создать несколько голевых эпизодов.

С Дино Ндлову обсудили эпизод с удалением из-за симуляции, когда он требовал пенальти?

Судья принял неверное решение. Даже если не было пенальти, то на вторую желтую карточку это не тянуло. Такое бывает. Он был расстроен. Нормально восприняли все это.

- Команда потратила много сил и энергии сегодня. На следующие матчи силы останутся?

- Соперник требовал от нас столько движения. Сегодня еще раз убедился, что Лига чемпионов сильно отличается от всех других турниров. После таких игр для восстановления требуется больше времени. Рад, что мы выдержали такой темп, несмотря на то, что футболисты соперника превосходят нас по уровню.

- Вильд-Дональд Герье был готов в психологическом плане после недавней трагической кончины его дочери и так ли необходимо было его выпускать?

- Он понес большую потерю. Мы были рядом с ним, чтобы он смог быстро к нам вернуться. Два дня его не было с нами. Потом он готовился с нами. Футбол такая игра, что забываешь все проблемы. Он нам был необходим в этой игре. Герье был сконцентрирован на матче. Я благодарен ему.

- Бадави Гусейнов под конец встречи получил повреждение. Он в порядке?

- В колене есть проблемы. Предварительный прогноз неутешительный. Возможно, проблемы с мениском.

- Какие изменения будут в атаке, учитывая дисквалификацию Дино Ндлову?

- Долго думать не будем. У нас не так много вариантов. Либо Махир Мадатов, либо Рамиль Шейдаев сыграют на острие атаки.

A.M.