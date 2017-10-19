Месси забил свой 100-ый гол в еврокубках

2017-10-19 02:01 | www.apa.az | 4

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимал на своём поле «Олимпиакос».

Как сообщает АПА, при счёте 1:0 на 61-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси забил гол, удвоив преимущество своей команды. Для аргентинского футболиста этот мяч стал 100-м в еврокубках. На данный момент на его счету 97 голов в Лиге чемпионов и ещё три — в Суперкубке УЕФА.

Лидером списка лучших бомбардиром за всю историю Лиги чемпионов остаётся нападающий «Реала» Криштиану Роналду, в активе которого 110 голов. Месси с 97 голами занимает в этом списке второе место.