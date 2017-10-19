Завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-10-19 03:09 | www.apa.az | 4
Завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает АПА, в группе А продолжает лидировать Манчестер Юнайтед, который благодаря единственному голу от Маркуса Рашфорда победил на выезде Бенфику. На втором месте с шестью очками находится Базель после того, как одолел в гостях московский ЦСКА 2:0.
Бенфика — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Рашфорд, 64
ЦСКА – Базель 0:2
Голы: Джака, 29, Оберлен, 90
В квартете B фавориты ПСЖ и Бавария взяли по три очка. Парижская команда разбила на выезде Андерлехт. Мюнхенский коллектив переиграл Селтик 3:0.
Андерлехт – ПСЖ 0:4
Голы: Мбаппе, 3, Кавани, 44, Неймар, 66, Ди Мария, 88
Бавария – Селтик 3:0
Голы: Мюллер, 17, Киммих, 29, Хуммельс, 51
В группе C между Челси и Ромой состоялся центральный матч тура. Поединок не подвел ожиданий: английский клуб вел 2:0 к 37-й минуте, но итальянский коллектив не только отыгрался, но и вышел вперед. Тем не менее, Эден Азар сделав дубль принес хозяевам ничью - 3:3. В другом матче этого же квартета Атлетико и Карабах сыграли вничью.
Челси — Рома 3:3
Голы: Луис, 11, Азар, 37, 75 — Коларов, 40, Джеко, 64, 70
Карабах - Атлетико 0:0
В квартете D обошлось без сюрпризов. Ювентус выиграл дома у Спортинга. Барселона взяла верх над Олимпиакосом.
Ювентус – Спортинг 2:1
Голы: Пьянич, 29, Манджукич, 84 – Алекс Сандро, 13 (в свои ворота)
Барселона — Олимпиакос 3:1
Голы: Николау, 18 (в свои ворота), Месси, 61, Динь, 64 — Николау, 89