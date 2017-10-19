США обвинили Китай в подрыве международного порядка

2017-10-19 02:24 | www.oxu.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Китай в провокационных действиях в Южно-Китайском море и подрыве международного порядка.

Как передает Oxu.Az, в заявлении Тиллерсона подчеркивается, что Китай бросает вызов «мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия».

Пекин уже не один десяток лет ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона на тему принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. На этих территориях обнаружены запасы энергоресурсов.

A.M.