Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в американском бизнес-парке - ОБНОВЛЕНО

2017-10-19 04:21 | www.apa.az | 4

Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) заявила о задержании злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, в результате которой погибли три человека.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде.

Нападавший скрылся, полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс. Сообщалось, что он также устроил стрельбу в 55 милях (около 88 километрах) от места происшествия в штате Делавэр, пострадал один человек.

По данным СМИ, Принс работал в бизнес-парке, а жертвами стрелка стали его коллеги.

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Три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-центре в округе Харфорд (штат Мэриленд).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф Мэриленда Уильям Дэвис.

По словам шерифа, два человека погибли на месте происшествия. Сейчас полиция допрашивает свидетелей инцидента. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его розыск.