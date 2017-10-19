Конгрессмены США призвали Белый дом ввести санкции против Мьянмы

2017-10-19 04:54 | www.apa.az | 4

Группа из более чем 40 американских конгрессменов направила письмо с предложением администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против властей Мьянмы за притеснение мусульман-рохинджа.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, письмо было направлено госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

В нем конгрессмены призывают предпринять «значимые шаги» в отношении военных властей Мьянмы, а также против других чиновников за притеснение рохинджа. В частности, предлагается вернуть запрет на въезд в США в отношении представителей власти страны.

По данным Международной организации по миграции, в Бангладеш с конца августа прибыли из Мьянмы более 500 тысяч рохинджа.