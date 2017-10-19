Феноменальная Патрисия Каас в Баку: незабываемые эмоции и оглушительные аплодисменты (ФОТО)

2017-10-19 00:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Про нее говорят – певица с уникальным голосом. Она - знаменитая французская исполнительница Патрисия Каас, популярная во всем мире.

Чуть больше трех лет назад певица выступала с концертом в Баку, и те, кто был на том вечере, с восторгом отзывались о ее потрясающем голосе и невероятной манере исполнения. Тогда в мае 2014 года, певица выступила с программой "Kaas Chante Piaf" ("Каас Поет Пиаф"), посвященной памяти французской дивы Эдит Пиаф.

И вот сегодня Каас вновь в Баку, на сцене Дворца Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Жизнь Патрисии Каас красива и драматична, как её музыка, которую мы любим и знаем. Она прошла сложный путь от юной певицы из шахтёрской семьи, выступавшей в кабаре Саарбрюкена, до мировой звезды с 18 миллионами проданных дисков и огромным числом поклонников. После успеха альбомов "Kabaret" (2008), посвящённого великим женщинам 30-х годов – Марлен Дитрих и Грете Гарбо, и "Kaas chante Piaf" (2013) – прекрасного сборника песен легенды шансона Эдит Пиаф, Патрисия Каас возвращается с новым материалом.

На этот раз певица представила бакинской публике свои лучшие хиты и композиции из нового альбома "Patricia Kaas". Это десятый студийный альбом, первый за последние 13 лет, включивший в себя только новые песни. Таким образом, выходом пластинки и мировым турне певица начинает новую главу в своей выдающейся карьере.

Певицу бакинская публика встретила оглушительными аплодисментами, которые впоследствии сопровождали каждую композицию в ее исполнении.

На сцене не было декораций, и они певице были не нужны. Сумасшедшая, магическая энергетика Каас , голос, потрясающий воображение мгновенно приковывают к себе внимание публики.

Песни, которые прозвучали на концерте, отражают то, что певица чувствует сегодня, то что ее на самом деле волнует. Наряду с композициями из нового альбома на концерте прозвучали хорошо знакомые и любимые публикой песни. Так, например знаменитую "Mademoiselle chante le blues" ("Мадемуазель поёт блюз ") с певицей пел весь зрительный зал.

Феноменальная Патрисия Каас подарила бакинским поклонникам незабываемые эмоции и концерт, который еще долго останется в памяти каждого.

(Автор: Джани Бабаева)