Киевская полиция отпустила задержанных возле парламента протестующих - ОБНОВЛЕНО

2017-10-19 05:50 | www.apa.az | 4

Полиция отпустила всех активистов, задержанных после столкновений с силовиками в среду под стенами Верховной Рады в Киеве.

Как передает АПА со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на странице «Движения новых сил» в Facebook.

«Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок у Верховной Рады», – говорится в сообщении.

Напомним, что 18 октября в центре Киева из-за столкновений возле Верховной Рады были задержаны 11 человек.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе столкновений на акции протеста у здания Верховной рады в Киеве.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, их доставили в Печерское районное управление полиции Киева, сообщили в полиции.

На данный момент неизвестно, какое именно правонарушение инкриминируется задержанным лицам.

Спецназ Украины предпринял в среду вечером попытку штурмом взять палаточный городок у Верховной рады. Силовики применили слезоточивый газ. В результате несколько человек пострадали, в том числе депутат от партии "Самопомощь" Егор Соболев.