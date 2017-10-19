Новоназначенный министр энергетики Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)

2017-10-19 02:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Первизом Шахбазовым и послом Турции Эрканом Озоралом, сообщили в министерстве.

Посол Турции поздравил Первиза Шахбазова с назначением на пост министра энергетики Азербайджана. Также посол выразил надежду, что это назначение будет способствовать еще большему укреплению энергетического сотрудничества между двумя странами. Эркан Озорал подчеркнул важность тесного сотрудничества для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Отметив, что проведение первой встречи в качестве министра с послом Турции является еще одним показателем дружеских и братских отношений между странами Первиз Шахбазов сказал, что эти отношения обеспечивают высокое сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере энергетики. Министр отметил, что осуществляемые энергетические проекты важны с точки зрения еще большего усиления обеих стран в регионе, а также расширения транзитного потенциала. Министр обратил внимание на энергетических проекты, осуществляемые с участием двух стран, и дальнейшие перспективы энергетического сотрудничества. Шахбазов довел до внимания, что хотел бы встретиться с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком для обсуждения современных трендов.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по приоритетным направлениям энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.