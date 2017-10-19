Министр нацбезопасности США: "ИГ готовит “новое 11 сентября”

2017-10-19 06:32 | www.apa.az | 4

Террористы группировки «Исламское государство» намереваются совершить крупный теракт по типу 11 сентября 2001 года.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, заявила и.о. министра нацбезопасности США Элейн Дюк.

Выступая в посольстве США в Лондоне, она заявила, что, боевики хотят устроить крушение самолетов с большим количеством жертв. «Террористические организации, будь то ИГ или другие, хотят устроить большой взрыв, аналогичный 11 сентябрю. Они хотят устроить крушение самолета, разведка уверена в этом», — сказала Дюк.

При этом, добавила она, боевики устраивают «небольшие» теракты с использованием холодного оружия или автотранспорта, чтобы сохранять финансовые потоки и напоминать о себе. Глава МВБ, однако, отказалась называть методы, которые спецслужбы США будут использовать для устранения угрозы.