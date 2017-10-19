В Тунисе пресечена деятельность вербовщиков ИГ

2017-10-19 03:15 | www.trend.az | 4

Антитеррористические подразделения Национальной гвардии Туниса пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Загуан, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на тунисское информационное агентство Tunis Afrique Presse.

По его данным, в состав группы входили пять человек, которые подозреваются в вербовке молодых граждан Туниса в ряды ИГ с целью их дальнейшей переправки в зоны боевых конфликтов в Сирии, Ираке и Ливии. Как сообщил источник, члены ячейки действовали в провинциях Загуан, Сус и Махдия.