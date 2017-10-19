«Красная кнопка» Обамы

2017-10-19 08:37 | www.oxu.az | 4

Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы заказывать чай для гостей, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом рассказал в своей автобиографической книге британский миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон.

"Мы стояли и уже собирались уходить, когда я обратил внимание на красную кнопку на его столе. Обама заметил, что я смотрю в ту сторону и сказал: "Раньше их [такие кнопки] использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей", - рассказал Брэнсон в книге под названием "Обретая мою невинность".

Дискуссии вокруг красной кнопки на рабочем столе главы государства в США возникают уже не впервые.

В апреле агентство Associated Press сообщало, что Трамп использует этот механизм для заказа Coca-Cola.

Н.Г.