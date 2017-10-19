В Голландии строят дороги из использованной туалетной бумаги

2017-10-19 09:01 | www.oxu.az | 4

Голландские компании CirTec и KNN Cellulose разработали технологию, позволяющую применять использованную туалетную бумагу при строительстве новых дорог.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Futurism.

Ежедневно в стране используется порядка 180 тысяч тонн туалетной бумаги. Её планируют собирать, пропускать через очистительные фильтры и стерилизовать при высоких температурах.

Получившийся в результате обработки материал и планируется применять при замене дорожного покрытия.

Как отмечают представители компаний, подобный метод не только экономичный, но также наносит меньше вреда окружающей среде.

Во Фрисландии, провинции на севере страны, с помощью новой технологии уже построили один километр велодорожки.

"Это звучит как странная идея для большинства людей, но потом они едут по этой дороге или чувствуют её и понимают, что это обычный асфальт", - отметил губернатор провинции.

A.M.