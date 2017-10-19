КНДР пообещала нанести по США «невероятный и неожиданный» удар

2017-10-19 09:12 | www.oxu.az | 4

КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар в самый неожиданный момент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг агентством ЦТАК заявлении в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», - отмечает ЦТАК.

Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова.

Н.О.