КНДР пообещала нанести по США «неожиданный и невероятный» удар

2017-10-19 10:16 | www.apa.az | 4

Пхеньян пригрозил Вашингтону «невообразимым» ударом в самый «неожиданный» момент.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, заявление связано с маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем «Рональд Рейган», проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова.

Отмечается, что Штаты доставили к берегам КНДР свои главные цели. «Что еще хуже, США притащили прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны знать, что столкнутся с невообразимым ударом в неожиданный момент», — подчеркивается в сообщении.

В маневрах принимают участие американские эсминцы «Стэтхем» и «Мустин», а также авиация двух стран. Военные отработают обнаружение и перехват баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и Штаты квалифицируют как межконтинентальные.





