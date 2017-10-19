Лицензирование будет для всех специалистов здравоохранения Узбекистана

2017-10-19 08:55 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В системе здравоохранения Узбекистана намечено внедрить систему лицензирования деятельности всех специалистов государственного и частного сектора здравоохранения.

Об этом говорилось на совещании, состоявшемся 18 октября под председательством Президента республики Шавката Мирзиёева. Темой, по данным пресс-службы главы государства, стал анализ осуществляемых реформ по совершенствованию системы здравоохранения.

На совещании подвергнуто критике состояние дел в вопросе квалификации и персональной ответственности медицинских работников. Лицензирование предлагается ввести для устранения данных недостатков.

На совещании проанализированы результаты выполнения поручений, данных на трех видеоселекторных совещания по данной теме, проведенных Президентом с начала года. За это время принято около 30 нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения.

В частности, организованы сельские семейные поликлиники на базе 793 сельских врачебных пунктов, а также 441 пункт скорой медицинской помощи. Здания закрытых 658 сельских врачебных пунктов предоставлены врачам как служебное жилье.

Из 3 тыс. 197 молодых специалистов, закончивших в нынешнем году бакалавриат медицинских вузов, 79 процентов принято на работу.

С целью повышения качества медицинских услуг в регионах, из числа ведущих специалистов столицы отобраны 134 кандидата. Они направлены на руководящие должности в многопрофильные медицинские центры областей, в том числе детские больницы, эндокринологические, кардиологические, противотуберкулезные, кожно-венерологические диспансеры, филиалы онкологических центров, больницы инфекционных заболеваний.

В областях организуются филиалы республиканских специализированных центров. Более 50 соотечественников, трудившихся в зарубежных клиниках, возвратились на Родину.

Если в 2016 году действовало 806 станций и подстанций скорой медицинской помощи, то в 2017 году их число превысило 2 тыс. 100.

Предоставляются льготы и преференции частным медицинским учреждениям, перечень специализаций расширен с 50 до 126. В результате за минувшие 9 месяцев число частных медицинских учреждений увеличилось на 400, их общее количество превысило 3 тыс. 860.

(Автор: Диана Алиева)