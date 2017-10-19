СГБ изъяла более полумиллиона поддельных акцизных марок

2017-10-19 10:21 | www.apa.az | 4

Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию с целью изъятия 619,5 тыс. поддельных акцизных марок, предназначенных для нелегального производства водки. Поддельные акцизные марки были ввезены на территорию Азербайджана путем контрабанды через азербайджано-грузинскую границу, посредством сокрытия от таможенногор контроля.

Как сообщили АПА в Отделе по связям с общественностью СГБ, в ходе расследования было установлено, что на незаконно действующих специальных участках, куда доставлялись поддельные акцизные марки, из некачественного спирта, получаемого из воды и технической примеси, производилась представляющая опасность для физического здоровья населения поддельная водка, которая впоследствии поставлялась на массовую продажу. Кроме того, выявлено большое количество емкостей, предназначенных для хранения некачественного спирта.

По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого Служба госбезопасности и Министерство налогов АР проводят совместное расследование.

Служба госбезопасности Азербайджана и впредь будет решительно пресекать любые виды правонарушений, направленных против физического здоровья граждан Азербайджанской республики, генофонда азербайджанского народа.