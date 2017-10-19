Балаш Касумов стал ведущим «Что? Где? Когда?»

2017-10-19 09:50 | www.oxu.az | 5

Балаш Касумов стал ведущим Международной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, стартовал специальный турнир, в котором в качестве знатоков участвуют молодые люди — участники ВФМС 2017.

Отметим, что Касумов является ведущим и генеральным продюсером телеигры «Что? Где? Когда?» в Азербайджане.

Между тем, в первой игре были представлены участники из компаний «Росатом» и «Ростех», а также гости из Германии и Мадагаскара.

Надо сказать, команда была достаточно интернациональной, как и весь фестиваль. Были представлены достаточно интересные вопросы по темам культуры, истории, политики. Особым украшением игры стал Касумов, который вел ее в собственной неповторимой манере. Таким образом, участники смогли ощутить ту самую атмосферу игры, которую обычно доводилось видеть и прочувствовать только во время телевизионной трансляции.

Вместе в Касумовым в игре участвовали капитан команды клуба «Что? Где? Когда?», предприниматель, с 2009 года ведущий телепередачи в Белоруссии Алесь Мухин. Вместе с этим команду знатоков поддерживал глава российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергей Кириенко.

Что касается самой игры, то знатоки до последнего не сдавались и смогли вырвать победу со счетом 6:5.

Турнир будет проходить в течение всего фестиваля. На второй день его ведущим станет Мухин.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут пять тысяч человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 дал Международный парад-карнавал, который прошел 14 октября в Москве. Также две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

A.C.

