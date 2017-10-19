Новый ракетный комплекс запустят в Казахстане в 2022 году

2017-10-19 09:38 | www.trend.az | 5

В Астане стартовал Международный форум «Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы 2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своем приветственном слове министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, казахстанский комплекс «Байконур» стал одним из локомотивов космической отрасли, и не только в нашей стране.

«Сегодня «Байконур» является, наверное, достоянием всего человечества. Это прекрасный уникальный комплекс, который дал старт развитию многих технологий, и не только в бывшем Советском союзе, но и во всем мире», - отметил он.

Он также сообщил, что совместно с российскими коллегами принята концепция дальнейшего развития комплекса, что предполагает в условиях продолжения наших арендных отношений реализовывать космические проекты на базе имеющихся объектов космодрома.

«Ключевым проектом концепции является проект «Байтерек» по созданию нового экологически безопасного космического ракетного комплекса. Данному проекту уже в этом году дан старт, мы планируем первый пуск нового комплекса запустить в 2022 году. Казахстанская сторона будет вести работу по наземному комплексу и инфраструктуре, российская сторона - по ракетной деятельности. Это - средняя ракета достаточно сложной конфигурации», - сказал министр.

В мероприятии приняло участие более 500 представителей космических ведомств и госорганов, известных ученых, специалистов ведущих мировых компаний в сфере космических технологий из более 18 стран мира.