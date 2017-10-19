В Амстердаме полицейская собака стянула штаны с облаявшего её мужчины – ВИДЕО

2017-10-19 09:57 | www.oxu.az | 5

В Амстердаме темнокожий мужчина приблизился к группе из четырёх полицейских и начал провоцировать их на агрессию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, стражи закона старались избежать конфликта, однако хулиган не успокаивался. Тогда один из блюстителей порядка применил газовый баллончик, но спрей, похоже, не оказал никакого эффекта на мужчину.

Хулиган переключил своё внимание на собаку, сопровождавшую одного из офицеров и начал передразнивать её. Животное проявило большую решительность, нежели её двуногие спутники, и перешло к активным действиям, вцепившись в штаны мужчины.

Всё закончилось тем, что практически наполовину раздетый нарушитель оказался лежащим на асфальте, после чего на его запястьях защелкнули наручники. Но и после этого полицейская собака отказывалась ослабить хватку и выпустить из зубов штанину — кинологу даже пришлось использовать отвёртку, чтобы разжать челюсти.

Н.О.