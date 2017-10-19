Этибар Пирвердиев: «Азербайджан в будущем сможет интегрироваться на энергетический рынок Европы»

2017-10-19 10:35 | www.apa.az | 4

«Меры, осуществленные в направлении усовершенствования и модернизации энергетической инфраструктуры, наряду с укреплением устойчивости энергетической системы, создадут условия для расширения регионального сотрудничества и технических возможностей для коммерческих связей».

Как передает АПА-Экономикс, об этом пишет глава ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев в статье, публикованной в официальных СМИ. Он отметил, что в настоящее время одним из актуальных вопросов является обеспечение активного участия Азербайджана на региональном энергетическом рынке «Север-Юг» и «Восток-Запад». «С этой целью проводятся необходимые мероприятия по созданию единого синхронного энергоузла Россия-Азербайджан-Грузия-Россия. Для обеспечения обмена электроэнергией и транзита реконструированы высоковольтные ЛЭП и увеличена их пропускная способность, строятся преобразовательные подстанции. В настоящее время энергосистемы Азербайджана, России и Грузии работают в параллельном режиме, энергосистема Азербайджана посредством энергосистемы Грузии соединена с Турцией. В дальнейшем это позволит Азербайджану интегрироваться на энергетический рынок Европы. В первом полугодии 2017 года Азербайджан на 300% увеличил экспорт электроэнергии. При этом общая стоимость экспортированной электроэнергии в этот период составила 25 млн. долларов», - подчеркнул Э.Пирвердиев.