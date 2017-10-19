В Баку зверски избили и ограбили мужчину

2017-10-19 10:02 | www.oxu.az | 3

Разбойное нападение было совершено 17 октября на территории Низаминского района. Жертвой преступления стал 52-летний Худиев Захид Наджаф оглу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Спутник Азербайджан, мужчина в коматозном состоянии находится в Научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной хирургии.

Известно, что 17 октября в 24-е отделение полиции района обратился сын пострадавшего Али Худиев 1990 г.р. Молодой человек заявил, что 14 октября в 23:00 на улице Чобанзаде возле здания номер 45 на его отца, возвращавшегося домой после работы, напал мужчина по имени Умид. Нападавший сильно избил Худиева и отнял у него 1,5 тысячи манатов.

Пока по факту никто не задержан. В 24-м отделении возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что с начала месяца в Баку совершено три разбойных нападения, два из них раскрыты.

A.M.

