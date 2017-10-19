Эрбиль отменил проведение т.н. «парламентских выборов»

2017-10-19 09:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Эрбиль отменил проведение т.н. «парламентских выборов», которые были назначены на первое ноября, пишут в четверг иракские СМИ.

Как отмечается, причиной их отмены являются последние военные столкновения в Киркуке, а также то, что до сих пор ни одна политическая партия не выдвинула кандидата.

25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук. При этом он попросил военных взаимодействовать с пешмерге и избегать конфронтации.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

16 октября Киркук полностью перешел под контроль ВС Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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