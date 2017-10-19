КНДР строит новую подлодку, способную нести баллистические ракеты

2017-10-19 09:52 | www.trend.az | 4

КНДР ведет строительство крупной субмарины, способной нести баллистические ракеты подводных лодок. Об этом передает ТАСС со ссылкой на газета "Тона ильбо".

Как отмечается в статье, американские спецслужбы "выявили факт строительства дизель-электрической лодки водоизмещением более 2 тыс. тонн и шириной 11 м на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье".

Издание отмечает, что это новый тип субмарины, которая, очевидно, должна прийти на смену подводной лодке типа "Корэ" (Кит) водоизмещением 1,7 тыс. тонн, также способной нести баллистические ракеты.