Посол: «ЕС намерен оказать поддержку Азербайджану, чтобы повысить его экономический и экспортный потенциал»

2017-10-19 10:51 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на проведенной в Баку по инициативе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики международной конференции по цифровому торговому узлу заявил глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Посол сказал, что Азербайджан делает в этой области серьезные шаги: «Верю, что у вас будут конкретные результаты, которые вы представите на саммите «Восточного партнерства» 24 ноября».

Кестутис Янкаускас отметил, что ЕС ведет с Азербайджаном переговоры по многостороннему сотрудничеству: «Азербайджан и Европейский союз являются важными торговыми партнерами. Половина экспорта Азербайджана - наша. ЕС намерен оказать поддержку Азербайджану, чтобы повысить его экономический и экспортный потенциал».