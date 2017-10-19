Спецслужбы изъяли картину Сальвадора Дали

2017-10-19 10:10 | www.oxu.az | 4

"Портрет Миссис Ривз", который, по всей видимости, принадлежит кисти Сальвадора Дали, попал к сотрудникам ливанской спецслужбы, борющейся с контрабандной торговлей произведениями искусства, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Daily Star.

Предполагаемый шедевр был похищен из частной коллекции в одной из стран по соседству с Ливаном.

Его стоимость может достигать миллионов долларов на аукционах.

Правоохранители задержали двух контрабандистов (ливанца и сирийца) в горном районе Дохат-Арамун неподалеку от Бейрута.

В ближайшие дни международные эксперты должны окончательно установить подлинность картины, на которой на фоне пустынного каталонского пейзажа изображена женщина с красной розой в руке. Миссис Ривз освещают лучи солнца, падающие из плотных облаков.

На ней вечернее платье с накидкой и жемчуг – признаки того, что аристократка принадлежит к финансовой элите общества.

На картине присутствуют мотивы, типичные для Дали, — мужчина, сидящий верхом на вздыбленной лошади, а также здание церкви с куполом и сквозными проемами.

Н.Г.