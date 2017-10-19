Цифровой торговый хаб расширит экспорт азербайджанской продукции

2017-10-19 09:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цифровой торговый хаб (ЦТХ) Азербайджана стал первой моделью сотрудничества между государством и частным сектором на постсоветском пространстве, сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе выступления на I международной конференции "Цифровой торговый хаб Азербайджана.

По его словам, ЦТХ позволит значительно расширить экспорт азербайджанской продукции, и увеличит приток в страну как портфельных, так и прямых инвестиций.

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