Президент Азербайджана принял первого заместителя премьер-министра Украины - ОБНОВЛЕНО

2017-10-19 10:54 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Степан Кубив передал президенту Азербайджана приветствия президента Украины Петра Порошенко.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере экономики и торговли.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия президента Украины Петра Порошенко и просил также передать его приветствия главе украинского государства.