В Лиге Чемпионов прошли очередные матчи

2017-10-19 10:12 | www.oxu.az | 6
Завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов.
Как передает Oxu.Az, во второй игровой день в 4 группах состоялось 8 матчей.
Бенфика — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Рашфорд, 64
ЦСКА – Базель 0:2
Голы: Джака, 29, Оберлен, 90
Андерлехт – ПСЖ 0:4
Голы: Мбаппе, 3, Кавани, 44, Неймар, 66, Ди Мария, 88
Бавария – Селтик 3:0
Голы: Мюллер, 17, Киммих, 29, Хуммельс, 51
Челси — Рома 3:3
Голы: Луис, 11, Азар, 37, 75 — Коларов, 40, Джеко, 64, 70
Карабах - Атлетико 0:0
Ювентус – Спортинг 2:1
Голы: Пьянич, 29, Манджукич, 84 – Алекс Сандро, 13 (в свои ворота)
Барселона — Олимпиакос 3:1
Голы: Николау, 18 (в свои ворота), Месси, 61, Динь, 64 — Николау, 89