В Лиге Чемпионов прошли очередные матчи

2017-10-19 10:12 | www.oxu.az | 6

Завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, во второй игровой день в 4 группах состоялось 8 матчей.

Бенфика — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 64

ЦСКА – Базель 0:2

Голы: Джака, 29, Оберлен, 90

Андерлехт – ПСЖ 0:4

Голы: Мбаппе, 3, Кавани, 44, Неймар, 66, Ди Мария, 88

Бавария – Селтик 3:0

Голы: Мюллер, 17, Киммих, 29, Хуммельс, 51

Челси — Рома 3:3

Голы: Луис, 11, Азар, 37, 75 — Коларов, 40, Джеко, 64, 70

Карабах - Атлетико 0:0

Ювентус – Спортинг 2:1

Голы: Пьянич, 29, Манджукич, 84 – Алекс Сандро, 13 (в свои ворота)

Барселона — Олимпиакос 3:1

Голы: Николау, 18 (в свои ворота), Месси, 61, Динь, 64 — Николау, 89

Э.А.

