Служба госбезопасности изъяла поддельные акцизные марки

2017-10-19 10:15 | www.oxu.az | 4

Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана на азербайджано-грузинской границе во время операции было задержано 619 500 единиц фальшивых акцизных марок, провозимых в страну контрабандным путем в обход таможенного контроля и предусмотренных для производства поддельной водки.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В ходе расследования было выявлено, что в функционирующих незаконно особых местах, куда доставлялись фальшивые акцизные марки, производилась поддельная водка, состоящая из примеси некачественного спирта и технической воды, опасная для физического здоровья населения и поставляющаяся на массовую продажу. Также были обнаружены многочисленные чаны с некачественным спиртом.

По уголовному делу министерством налогов и СГБ продолжается совместное расследование.

СГБ заявляет, что в Азербайджанской Республике и впредь будут решительно пресекаться все нарушения закона, наносящие вред физическому здоровью граждан и генофонду населения.

A.M.

