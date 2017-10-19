Конгрессмены США призвали правительство ввести санкции против Мьянмы

2017-10-19 10:25 | www.oxu.az | 4

Более 40 конгрессменов Палаты представителей США в среду отправили госсекретарю Рексу Тиллерсону письмо с призывом ввести санкции против Мьянмы из-за политики властей в отношении народа рохинджа, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, законодатели призвали вернуть отмененные в октябре 2016 санкции США в отношении Мьянмы и разработать персональные санкционные меры в отношении тех, кто несет ответственность за обострившуюся ситуацию в стране.

"Мы призываем вас сделать все возможное для защиты тех, кто оказался заперт в Мьянме или хочет вернуться туда", - отмечается в тексте письма.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы, составляет 582 тыс. человек.

Н.Г.