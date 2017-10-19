В США самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки

2017-10-19 10:30 | www.oxu.az | 4

Легкомоторный самолёт Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолёта, потребовалась госпитализация, однако полученные ими травмы не считаются опасными для жизни.

Причины аварийного приземления самолёта неизвестны, однако на одной из опор линии электропередач, лежащей рядом с местом ДТП, видны следы удара.

Н.О.