Дефицит госбюджета Азербайджана составляет 784 млн. манатов

2017-10-19 11:18 | www.apa.az | 4

Доходы госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составили 12 млрд. 45,1 млн. манатов, прогноз выполнен на 100,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 19,2%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минфине, расходы госбюджета за 9 месяцев составили 12 млрд. 783,7 млн. манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составил 783,6 млн. манатов.

В структуре доходов поступления по линии Министерства налогов составили 5 млрд. 224,8 млн. манатов (прогноз выполнен на 100,1%), по линии Государственного таможенного комитета – 1 млрд. 950,4 млн. манатов (прогноз выполнен 117,8%). Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 4,3 млрд. манатов, прочие доходы – 323,2 млн. манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 246,7 млн. манатов. Центробанк перечислил в госбюджет 250 млн. манатов от свободной прибыли. В III квартале текущего года доходы госбюджета составили 4 млрд. 320,3 млн. манатов.

Согласно данным Минфина, расходы госбюджета за 9 месяцев составили 12 млрд. 783,7 млн. манатов, прогноз выполнен на 100,7%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета выросли на 20,3%.

Социальные расходы составили 4 млрд. 865,1 млн. манатов или 38,17% всех расходов госбюджета в январе-сентябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 7,8%.

Государственные капвложения за 9 месяцев в социальную инфраструктуру составили 514,7 млн. манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую инфраструктуру – 1 млрд. 666,1 млн. манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной Республике – 64,9 млн. манатов. В июле-сентябре расходы госбюджета составили 4 млрд. 590 млн. манатов.

Доходы сводного бюджета Азербайджана за 9 месяцев составили 17 млрд. 586,9 млн. манатов, расходы – 16 млрд. 972,4 млн. манатов, профицит – 614,5 млн. манатов.