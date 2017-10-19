В Гарадаге сливали сточные воды в Каспий

2017-10-19 10:39 | www.oxu.az | 3

Сотрудники департамента защиты окружающей среды на месте расследовали результаты мониторингов Управления каспийского комплексного экологического мониторинга по соблюдению требований экологического законодательства в прибрежной полосе Каспия в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, в ходе расследования были выявлены факты слива бытовых сточных вод, сформированных в поселках Локбатан, Сахиль, Умид, Гобустан и Сангачал Гарадагского района в Гырмызыгёль и Каспий.

По факту в отношении начальника управления Гарадагского водоканала Ахлимана Мансурова был составлен протокол в соответствии с законодательством, и на основании соответствующей статьи Кодекса административных правонарушений он был оштрафован на 3000 манатов.

Для устранения допущенных нарушений закона и недопущения подобных фактов в будущем руководству учреждения было дано обязательное для исполнения срочное «принудительное указание».

A.M.

