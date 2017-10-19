Срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства продлят до 2021 года

2017-10-19 11:49 | www.apa.az | 4

В Азербайджане предлагается продлить срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства до 1 января 2021 года.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на заседании комитета. По его словам, в парламент представлен проект соответствующих изменений в законодательство.

Отметим, что срок действия моратория на проведение проверок в бизнесе истекает 1 ноября 2017 года.